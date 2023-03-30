Кети Топурия и Ольга Серябкина познакомили своих сыновей: теперь малыши играют вместе (видео)

Уже много лет Топурия дружит с Ольгой Серябкиной. Они стараются друг друга поддерживать. У певицы родился сын Лука в 2021 году. Их разница в возрасте их детей всего несколько месяцев. Долгое время подружки мечтали их познакомить.

И 30 марта Кети выложила умилительное видео. Она приехала к коллеге с наследником. Солистка «А’Студио» с умилением наблюдала, как малыши знакомятся. А Ольга едва не расплакалась. На кадрах детки играют вместе в одной комнате.

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