Кети Топурия и Ольга Серябкина познакомили своих сыновей: теперь малыши играют вместе (видео)

Кети Топурия уже давно стала популярной исполнительницей. Солистка группы «А’Студио» завоевала любовь миллионов поклонников. Она не только славится своим вокалом, но и чувством стиля. Также артистка совмещает карьеру и материнство. Она растит дочку Оливию от первого брака и сына Адама, которого родила от нынешнего мужа Льва Деньгова.
Уже много лет Топурия дружит с Ольгой Серябкиной. Они стараются друг друга поддерживать. У певицы родился сын Лука в 2021 году. Их разница в возрасте их детей всего несколько месяцев. Долгое время подружки мечтали их познакомить.
И 30 марта Кети выложила умилительное видео. Она приехала к коллеге с наследником. Солистка «А’Студио» с умилением наблюдала, как малыши знакомятся. А Ольга едва не расплакалась. На кадрах детки играют вместе в одной комнате.
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Поклонникам редко удается увидеть Адама. Многие отметили, что он заметно подрос. «Ну что за прелесть», «Это так трогательно», «Ох, как классно», «Адам стал большой», «Кажется, что они братья», «Каждая подружка о таком мечтает», «А мамочки какие красивые», — стали писать подписчики.