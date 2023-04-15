«С днем рождения, любимая»: Галкин* поздравил Пугачеву с 74-летием песней Орбакайте

Максим Галкин* одним из первых поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения. 15 апреля Примадонне исполнилось 74 года. В своем микроблоге шоумен поделился видеороликом, соединив в нем самые памятные выступления певицы. На одном из последних в Кремлевском дворце на сцену с артисткой вышла вся ее большая семья. Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым, Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клава Земцова - внуки певицы, муж Максим Галкин, а также двойняшки Гарри и Лиза. Видео шоумен сопроводил свежим хитом Кристины Орбакайте - «Алла будет петь».

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