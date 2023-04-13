Россиянку депортировали с Бали за фото в обнаженном виде

Сказочный остров Бали можно назвать раем на земле, но там много чего нельзя. К примеру, 12 апреля местные власти арестовали россиянку, которая фотографировалась в обнаженном виде на фоне эвкалипта. Кто не знает, это священное дерево для жителей острова.

Наказание — депортация. После окончания всех юридических процедур девушка должна приобрести обратный билет в Россию и улететь домой, говорит глава отдела иммиграции Минюста Бали Бэррон Ичсан. Отпуск красавицы, обожающей откровенные снимки, закончится преждевременно.

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Данную новость 13 апреля передает ТАСС, добавляя, что ранее власти Индонезии депортировали гражданина России за фотографию в обнаженном виде на вулкане Агунг, который так же считается священным у жителей Бали.

Запоминайте, чего не стоит делать, если оказались в райском уголке.