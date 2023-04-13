Принц Гарри посетит коронацию отца, но без жены

Источники западных СМИ, говорят, что Гарри решил «поддержать своего отца в этот важный момент в его жизни», но отношения между ним и остальной королевской семьей несколько «неловкие», поэтому принц появится только на самой коронации, а в остальных мероприятиях участвовать не будет — сразу же покинет Великобританию.

А его американская жена Меган Маркл вообще никуда не поедет. Она останется дома в США и будет праздновать день рождения своего сына Арчи, которому 6 мая как раз исполнится 4 года.

По материалам изданий People, Page Six и Harper’s Bazaar