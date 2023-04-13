Принц Гарри посетит коронацию отца, но без жены

Близится коронация нового британского монарха Карла III (он же принц Чарльз). И вот в Англии наконец-то поставили точку в вопросе о том, будет ли его опальный сын, принц Гарри присутствовать на торжественной церемонии.
«Букингемский дворец рад подтвердить, что герцог Сассекский посетит коронационную службу в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Герцогиня Сассекская (Меган Маркл. — Прим. авт.) останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет», — говорится в официальном заявлении дворца.
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Источники западных СМИ, говорят, что Гарри решил «поддержать своего отца в этот важный момент в его жизни», но отношения между ним и остальной королевской семьей несколько «неловкие», поэтому принц появится только на самой коронации, а в остальных мероприятиях участвовать не будет — сразу же покинет Великобританию.
А его американская жена Меган Маркл вообще никуда не поедет. Она останется дома в США и будет праздновать день рождения своего сына Арчи, которому 6 мая как раз исполнится 4 года.
По материалам изданий People, Page Six и Harper’s Bazaar