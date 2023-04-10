Свежий портрет, яркие вербы и ангел: как сегодня выглядит могила Юлии Началовой

Юлия Началова скоропостижно скончалась 4 года назад в самом расцвете своих лет – ей было 38. Артистка болела, но скрывала свое состояние, однако осложнения подагры стали для нее фатальными в марте 2019 года. Похоронили певицу на Троекуровском кладбище Москвы.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Могилу певица регулярно навещают родные и близкие. Накануне в Вербное воскресенье там побывала семья Ларисы Долиной. Дочь звезды Ангелина Миончинская была подругой Началовой. Она сфотографировала текущее состояние могилы Юлии – свежий портрет у памятника, цветные вербы и мраморный ангелок находятся на месте захоронения артистки.