Сына экс-«Блестящей» Новиковой избил одноклассник: у мальчика переломы, тяжелейшая травма головы

Старший сын бывшей солистки группы «Блестящие» Ксении Новиковой с серьезными травмами попал в больницу. 14-летнего Мирона избил одноклассник, увлекающийся единоборствами.

Врачи диагностировали у подростка множество переломов, тяжелейшую травму головы, Мирона экстренно оперировали. Артистка уже наняла адвоката и намерена идти в суд за компенсацией морального и материального вреда.

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Драка произошла, можно сказать, из-за самой Новиковой. Однокашник Мирона нелестно высказался об известной родительнице, чем сильно его разозлил. Подросток потребовал извинений.

Задира сперва принял условия, но после уроков полез на Мирона с кулаками. Итог печальный.

«У него закрытая черепно-мозговая травма, перелом кисти руки, перелом носа. Чудовищный инцидент. От удара головой Мирон потерял возможность сопротивляться в полном объеме», — сообщила адвокат Маргарита Гаврилова в одной из программ на федеральном канале.

К слову, родители хулигана не торопятся разрешать конфликт. За все время они принесли извинения Новиковой через третьих лиц, через адвоката семьи предлагали привезти лекарства. О компенсации вреда они и слышать ничего не хотят. Вероятнее всего, суд неизбежен.