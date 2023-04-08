«Поэтому у меня нет денег»: Даня Милохин осознал, что зря порвал с шоу-бизнесом в России

Стало известно, что блогер Даня Милохин сменил мнение о связи с Россией.

Напомним, ранее Милохин сбежал с шоу «Ледниковый период». Артист написал провокационный трек о Первом канале и улетел за границу.

Вначале поклонникам Милохина казалось, что у Дани все хорошо и без поддержки на родине. Однако вскоре сам Милохин пожаловался на бедную жизнь в Америке и ОАЭ.

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Теперь же Милохин осознал, что могло спасти его от бедности. Знаменитость жалеет, что разорвал связи с Россией.