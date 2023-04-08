«Поэтому у меня нет денег»: Даня Милохин осознал, что зря порвал с шоу-бизнесом в России

Стало известно, что блогер Даня Милохин сменил мнение о связи с Россией.
Напомним, ранее Милохин сбежал с шоу «Ледниковый период». Артист написал провокационный трек о Первом канале и улетел за границу.
Вначале поклонникам Милохина казалось, что у Дани все хорошо и без поддержки на родине. Однако вскоре сам Милохин пожаловался на бедную жизнь в Америке и ОАЭ.
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Теперь же Милохин осознал, что могло спасти его от бедности. Знаменитость жалеет, что разорвал связи с Россией.
«Я зря потерял коннект с Россией. Мне говорил Ярик (продюсер тиктокера – прим. ред.): «Брат, не теряй связи. Потому что ты начал с России». Я забил, не стал его слушать. Бросил Первый канал, написал на него дис зачем-то… Пел всякие песни… Из-за этого люди боятся дальше работать со мной, поэтому у меня нет денег. Надеюсь, я там до сих пор звезда», – признался Даня.
«Я вложился в себя. Делаю красивые зубки для того, чтобы мое красивое лицо зарабатывало деньги. Стараюсь выглядеть нормально, чтобы зарабатывать. Я продал «Майбах». Это очень грустно, но пришлось», – рассказал блогер YouTube-каналу «Джарахов».