Киркоров прервал молчание о сбежавшей в Израиль Пугачевой: «Теперь я здесь примадонн»

Филипп Киркоров и Алла Пугачева развелись много лет назад. Примадонна тогда быстро обзавелась пятым мужем, им стал Максим Галкин*. Оказалось, что вскоре они перестали общаться. Артист разоткровенничался о бывшей жене, которую всегда вспоминает с уважением и ностальгией.

«Мы прожили с Аллой десять лет. Я благодарен ей за эти годы. Она меня многому научила. Да, у нас были разные позиции по многим вопросам. Алла с Максимом сами обрубили все наши контакты еще до всех этих событий, хотя слова худого я про них не сказал», - поражается Киркоров. Но признается: «Но зато теперь я здесь примадонн».

Кстати, год назад Киркоров защищал Пугачеву и ее оскандалившегося мужа. Но сейчас предпочитает отмалчиваться – после того, как Галкин* высмеял его на своем концерте за границей.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам сайта aif.ru