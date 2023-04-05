«Она на какие деньги-то все эти замки построила?»: Аллу Пугачеву разнесли за любовь к богатству и роскоши

Певице Алле Пугачевой, покинувшей Россию больше года назад, кто только не припоминал ее успеха и заработков на родине.
Дошла очередь и до телеведущего Оскара Кучеры. Он разнес Аллу Борисовну, напомнив ей, на какие деньги Примадонна обзаводилась недвижимостью в Подмосковье.
«Она на какие деньги-то все эти замки свои построила? И никто не против замков, я только «за», чем больше их, тем лучше, красивее страна будет, но на какие деньги? Она не воровала же, ей люди несли эти деньги. Рублем голосовали на ее концертах, ее пластинки покупали, за ее песни в Интернете платили. Это же все туда капало», — высказался Оскар Кучера.
Оскар Кучера. Фото: Global Look Press
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Оскара Кучеру сильно триггернуло от слов Аллы Пугачевой о рабах и холопах. Так Примадонна обозвала в соцсетях тех, кто остался в России, то есть, читай, своих поклонников. Оскар Кучера дал понять, что был лично оскорблен этими словами певицы.
«Для меня Пугачева перестала существовать вообще. И не потому, что она уехала, не потому, что жена Галкина *, а потому, что, уезжая, так хлопнула дверью, что обидела меня лично, назвав рабом. Как она сказала? Я сейчас не помню… «Раньше пела для плебеев… а теперь для рабов». Ну как бы смысл таков…» — продолжил Оскар Кучера.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
По материалам программы «Легенда» на RTVI.