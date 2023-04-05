«Она на какие деньги-то все эти замки построила?»: Аллу Пугачеву разнесли за любовь к богатству и роскоши

Певице Алле Пугачевой, покинувшей Россию больше года назад, кто только не припоминал ее успеха и заработков на родине.

Дошла очередь и до телеведущего Оскара Кучеры. Он разнес Аллу Борисовну, напомнив ей, на какие деньги Примадонна обзаводилась недвижимостью в Подмосковье.