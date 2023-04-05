Главная интрига юбилея Резника: о чем Пугачева говорила с ним по телефону

Одной из главных интриг 85-летнего юбилея Ильи Резника оставался вопрос: поздравит ли его уехавшая за границу Алла Пугачева, для которой в свое время он написал немало популярных песен? Ведь в последнее время между ними существуют определенные разногласия. Но, видимо, творческая дружба оказалась сильнее всех разногласий.

«Все мои друзья и близкие сердцу люди про меня не забыли в мой памятный день. Аллочка буквально только что позвонила. Мы с ней долго разговаривали. Она пожелала мне долгих лет жизни, сказала много теплых слов. Мы с ней вспоминали былые времена. Много смеялись!» - поделился Илья Рахмиэлевич радостью.

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По его словам, он не сомневался в том, что артистка выйдет на связь.