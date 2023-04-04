Эффектная блондинка: Прохор Шаляпин вывел в свет новую девушку

Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press

Певец и шоумен Прохор Шаляпин появился на премьере фильма в компании прекрасной незнакомки.

В Москве в этот вторник, 4 апреля, состоялась светская премьера нового фильма «Я хочу! Я буду!». В кинотеатрах показ комедии начнется с 6 апреля, а пока работу актеров оценили представители российского шоу-бизнеса.

В числе гостей мероприятия был замечен шоумен и певец Прохор Шаляпин. На премьеру он явился не один, а в компании эффектной блондинки. Статная девушка прекрасно смотрелась рядом с фактурным Прохором Шаляпиным. Неужели Прохор нашел новую любовь? Оказалось, пока нет.

«Это просто подруга. Мое сердце свободно», — признался Прохор Шаляпин.

Прохор Шаляпин и его спутница. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Ближайшие планы Прохора Шаляпина связаны с балериной Анастасией Волочковой.

«Готовим совместный концерт с Анастасией Волочковой», — поделился Прохор Шаляпин.

Читайте также