Эффектная блондинка: Прохор Шаляпин вывел в свет новую девушку

В Москве в этот вторник, 4 апреля, состоялась светская премьера нового фильма «Я хочу! Я буду!». В кинотеатрах показ комедии начнется с 6 апреля, а пока работу актеров оценили представители российского шоу-бизнеса.
В числе гостей мероприятия был замечен шоумен и певец Прохор Шаляпин. На премьеру он явился не один, а в компании эффектной блондинки. Статная девушка прекрасно смотрелась рядом с фактурным Прохором Шаляпиным. Неужели Прохор нашел новую любовь? Оказалось, пока нет.
«Это просто подруга. Мое сердце свободно», — признался Прохор Шаляпин.
Прохор Шаляпин и его спутница. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Ближайшие планы Прохора Шаляпина связаны с балериной Анастасией Волочковой.
«Готовим совместный концерт с Анастасией Волочковой», — поделился Прохор Шаляпин.