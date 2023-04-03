«Слепаков зарабатывает в России!»: финансовую подноготную сбежавшего комика вывернул Худяков

Политик заявил, что артиста уже проверяют, а лично он полагает, что связь с той стороной у юмориста якобы существует.

Также до него дошли определенные данные, что Слепаков якобы получает финансирование в американском фонде «Джойнт», имеет фирму Happy в Штатах. Да и в родном отечестве у него обширный бизнес, где он якобы «гребет миллионы» в фирме, которая занимается комедией, проводит корпоративы и концерты по всей стране.