Такого поворота не ожидал никто: вскрылись детали разговора жены Костомарова с немецкими врачами

Роман Костомарова уверенно идет на поправку. В результате болезни фигурист лишился конечностей, однако в ближайшее время это удастся исправить благодаря протезированию и длительной реабилитации.

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Протезирование — это не простая, и к тому же дорогостоящая процедура. Здесь особенно важно сделать все правильно, поскольку от этого зависит — сможет фигурист управлять конечностями или нет. Супруга спортсмена, Оксана Домнина, прекрасно это понимает.

Фигуристка постоянно на связи с российскими и немецкими докторами. К слову, с последними она активно обсуждает перевод Костомарова в клинику Германии для протезирования. Это удивительно, ведь еще недавно сообщалось, что немецкие врачи отказались от фигуриста, решив, что уже ничего не смогут сделать.

Пока же о протезировании говорить рано: процедура станет возможной только после того, как будут позволять жизненные показатели пациента.

Окончательное решение, где Костомарову будут восстанавливать конечности — в России или в Германии, еще не принято. Последнее слово — за Романом и его супругой.

По материалам «Известий»