Немецкие врачи отказались от Романа Костомарова: «Прогноз неутешительный»

Первый тренер Романа Костомарова по фигурному катанию Лидия Караваева впервые рассказала, что на самом деле происходит с олимпийским чемпионом. Она подтвердила, что после ампутации стоп у спортсмена начался некроз верхних конечностей, врачи сейчас спасают руки.
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Наставница раскрыла и страшную правду о том, что от фигуриста отказались немецкие врачи. Поначалу они были готовы оказать необходимую помощь Костомарову, но впоследствии, видимо, решили, что уже не смогут ничего сделать.
«Думаю, если бы у немецких врачей была какая-то надежда или конкретное предложение, Рому бы уже отправили... Видно, там дали прогноз неутешительный», - проговорилась Караваева в интервью KP.RU.