Сергей Лазарев рассказал, от чего ему пришлось отказаться ради детей

Сергей Лазарев в одиночку воспитывает двоих детей: сына Никиту и дочку Анну. Музыкант безмерно любит своих наследников и старается проводить с ними каждую свободную минуту.

Но, как и любой родитель, Сергей признается, что с появлением малышей ему пришлось от многого отказаться. Артист уже не так часто появляется на светских тусовках: общение с семьей сейчас в приоритете. Отдыхать тоже старается вместе с детьми.

«Я очень люблю отдыхать с детьми, но каждый раз внутреннее договариваюсь с самим собой, что эта поездка полностью для деток и посвящена им. Мы ходим в различные парки, гуляем, играем в игры, ходим в кино, в торговые центры, купаемся», — говорит Сергей.

Музыкант очень серьезно относится к отцовству, всегда прислушивается к мнению наследников: даже бросил курить, чтобы сын не переживал за его здоровье.

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Источник: vnimanie.pro