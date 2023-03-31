«Это было настоящей трагедией»: Рита Дакота вспомнила, как ее унизил Константин Меладзе

Исполнительница Рита Дакота рассказала об издевательствах Константина Меладзе на шоу «Фабрика звезд».
Артистка призналась, что композитор не видел в ней настоящего исполнителя. Он считал, что Рите не подходит ее псевдоним. А в день, когда у Дакоты умер близкий человек, Меладзе не поддержал ее.
«Мне, маленькой, 17-летней, было очень обидно, что они постоянно обесценивали и ставили под сомнение все, что было связано со мной: мое мнение, мою внешность, мою одежду, мой образ и даже мое сценическое имя, взятое задолго до «Фабрики» и важное для меня», — рассказала Рита.
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«Когда я была на «Фабрике», совсем молодым и крепким офицером от рака умер мой дедушка. Человек, с которым я жила, который растил меня, заменив отца. Это было настоящей трагедией для меня», — добавила Дакота в своем микроблоге.
Рита Дакота призналась, что частая критика композитора посеяла в ней сомнение в собственном таланте.