«Это было настоящей трагедией»: Рита Дакота вспомнила, как ее унизил Константин Меладзе

Исполнительница Рита Дакота рассказала об издевательствах Константина Меладзе на шоу «Фабрика звезд».

Артистка призналась, что композитор не видел в ней настоящего исполнителя. Он считал, что Рите не подходит ее псевдоним. А в день, когда у Дакоты умер близкий человек, Меладзе не поддержал ее.

«Мне, маленькой, 17-летней, было очень обидно, что они постоянно обесценивали и ставили под сомнение все, что было связано со мной: мое мнение, мою внешность, мою одежду, мой образ и даже мое сценическое имя, взятое задолго до «Фабрики» и важное для меня», — рассказала Рита.

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