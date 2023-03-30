Как выглядит жена Макса Фадеева, с которой он живет 30 лет: утонченная, зрелая

Макс Фадеев тщательно скрывает личную жизнь. Многие подписчики музыкального продюсера из его микроблога даже не догадывались, что у него вот уже 30 лет, как есть жена. Избранница композитора словно серый кардинал, всегда за мужем — она его опора и надежный тыл.

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«Макс и правда женат? Не знал», «Вау! Что правда... жена? Как это мы проспали??», «Ого! Вот конспираторы» — писали фолловеры.

На самом деле свою красавицу жену Наталью музыкальный продюсер от поклонников никогда не прятал. В его личном микроблоге можно найти снимки, на которых Макс позирует с возлюбленной, демонстрируя семейную идиллию.

Жена композитора хороша собой: ее зрелая красота отличается естественностью. Светловолосая и смуглая — возлюбленная Макса Фадеева привлекает восторженные взгляды своей экзотической внешностью.