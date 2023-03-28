Стало известно, какую пенсию получает 73-летняя Пугачева: «Муж, поди, кормит»

Едва ли Алла Пугачева могла бы вести праздный образ жизни на свою пенсию, хотя такие выплаты вполне можно считать достойными. Только на обучение двойняшек в год Примадонна тратит порядка 4 миллионов рублей, если верить израильским мамам, которые следят за жизнью певицы.

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По старости жена шоумена Максима Галкина* получает около 50 тысяч рублей. Сумма внушительная. Надбавка идет певице за звание народной артистки СССР. И не стоит забывать, что выплаты ежегодно индексируются.