Стало известно, какую пенсию получает 73-летняя Пугачева: «Муж, поди, кормит»

Стало известно, какую пенсию получает 73-летняя Пугачева: «Муж, поди, кормит»

Алла Пугачева. Фото: соцсети

На свое материальное состояние Примадонна не жалуется.

Едва ли Алла Пугачева могла бы вести праздный образ жизни на свою пенсию, хотя такие выплаты вполне можно считать достойными. Только на обучение двойняшек в год Примадонна тратит порядка 4 миллионов рублей, если верить израильским мамам, которые следят за жизнью певицы.

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По старости жена шоумена Максима Галкина* получает около 50 тысяч рублей. Сумма внушительная. Надбавка идет певице за звание народной артистки СССР. И не стоит забывать, что выплаты ежегодно индексируются.

«Муж, поди, кормит», «На 50 тысяч в Израиле с шиком не проживешь, только экономя на всем... Там такие цены!», «Им такие пенсии — как капля в море! Они миллионы тратят», — пишут пользователи Сети.

По материалам life

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

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