«Опустил руки»: последние новости о Романе Костомарове на 26 марта

Известный спортсмен Роман Костомаров отчаянно сражается за свою жизнь в одной из московских больниц. Фигурист уже пережил несколько ампутаций, его состояние как физическое, так и моральное оставляет желать лучшего.

Психотерапевт Владимир Николаенко считает, что Костомаров на данный момент переживает тяжелый стресс.

«Я думаю, что он опустил руки и не понимает, как ему жить дальше. Возможно, из-за этого он и не может никак выкарабкаться», - заявил врач.

Состояние Костомарова по-прежнему остается тяжелым.

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