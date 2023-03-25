«Это была не моя идея»: Валерия рассказала, почему сменила имя и почему выбрала именно такое

Светлана Бондарчук спросила у певицы Валерии, как она поменяла имя. Изначально артистку звали Алла Перфилова.

«Тогда это была не моя идея. Это было продиктовано ситуацией, когда мы выпускали первый альбом на английском языке, и все иностранцы недоумевали – что это у русской девочки такое странное имя. «Алла» они писали с «h» на конце. Как Аллах. Мало кто знал, что это греческое имя…» - рассказала певица в YouTube-шоу «Света вокруг света».

«Возникла необходимость поменять имя. Какое придумать? Должно быть звонкое, хлесткое имя, чтобы твердые согласные были… Первое, что пришло в голову, - имя, которым меня мама раньше назвала. Я целую неделю его носила гордо - я была Валерией при рождении. Потом мама передумала, мол, у нас столько всяких Валериев в родственниках - будешь Алла».

«У нее даже осталась из роддома записочка: «Я купила твоей Лерочке пинеточки». Это документально! До сих пор это письмо хранится. Это как будто мое второе имя было на заднем плане всегда».