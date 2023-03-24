«Всегда хотел себе определенное тело»: Яна Рудковская восхитилась Филиппом Киркоровым

Звездный продюсер Яна Рудковская прокомментировала новую внешность артиста Филиппа Киркорова.
Рудковская восхитилась Киркоровым, который недавно преобразился с помощью услуг пластического хирурга.
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«Филипп Киркоров красавчик! Он большой перфекционист, он всегда хотел себе определенное тело. И вот наконец это стало возможным благодаря нашему уникальному хирургу», – заявила Рудковская.
«Но это не только его стремление к лучшему, это и храбрость, потому что в 55 лет надо еще решиться лечь на стол к хирургу, да еще и дважды, да еще и в таком плотном графике», – добавила Рудковская в личном микроблоге.
К слову, Рудковская отметила, что ложилась под нож хирурга Филиппа Киркорова:
«Я сама оперировалась у его врача, Тимура Хайдарова. Делала уменьшение груди с подтяжкой. Это действительно уникальный в своем роде специалист. Очень рада, что у нас такие есть».
Напомним, ранее Филипп Киркоров пожаловался на плохое самочувствие после «пластики».