Названа зарплата Татьяны Дорониной в МХАТ им. М. Горького

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев назвал зарплату, которую Татьяне Дорониной до сих пор платят в Московском Художественном академическом театре имени Горького. Сейчас она занимает там почетную должность президента.

«Нужно понимать, что Татьяна Доронина до сих пор получает в театре зарплату - насколько я знаю, около 600 000 рублей в месяц. Это очень приличные деньги, на которые можно хорошо жить молодым людям», - заявил он в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Недавно Доронина поправляла свое здоровье в одном из санаториев Москвы, что вызвало шквал критики в обществе. В СМИ писали, что режиссера поместили в доме престарелых, а ее особняк в Барвихе хотят отжать.

Однако информация не подтвердилась.

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