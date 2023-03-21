«Получаю на карточку»: Александр Збруев высказался о своей пенсии

Звезда фильма «Все будет хорошо» Александр Збруев честно высказался о своей пенсии. Артист активно работает в театре и кино, поэтому точную сумму не знает.

«Поскольку я народный артист РСФСР и живу в Москве, моя пенсия сильно отличается от пенсии периферийных актеров, потому что мэр Москвы Сергей Собянин ввел надбавки для людей актерской профессии.

Получаю на карточку, поэтому даже не знаю ее точного размера. Я ведь работаю. Думаю, для тех, кто не работает, размер их пенсии очень-очень важен, они знают его точно», — заявил он Teleprogramma.pro.

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