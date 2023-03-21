«Мы все дико переживаем, молимся. Звоню Оксане...»: Жулин - о будущем Костомарова после ампутации ног

Александр Жулин выразил свое неодобрение, когда речь зашла об активности СМИ там, где тема касается олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Тренер считает, что многие издания просто перегибают палку, «выливая» все новые и новые подробности болезни олимпийского чемпиона. И зачастую, как подметил Александр Жулин, никто не думает о том, что при этом происходит с родственниками фигуриста.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Да, мы все дико переживаем, молимся. Звоню Оксане (Домниной, супруге фигуриста, - Прим. ред.), спрашиваю, как он... И в этой связи меня убивают некоторые СМИ, которые выносят в публичное пространство непроверенные новости о Роме. Зачем?! Все же это читают. Подумайте о близких.
У Ромы тяжелая ситуация. Конечно, еще предстоит разобраться, почему так случилось, что послужило причиной, но пока нужно молиться и верить. Я знаю, что Ромка - очень сильный человек. Не сомневаюсь, что он должен выкарабкаться. И многих нас еще порадует», - отметил Александр Жулин в интервью Teleprogramma.pro.