«Мы все дико переживаем, молимся. Звоню Оксане...»: Жулин — о будущем Костомарова после ампутации ног

Александр Жулин выразил свое неодобрение, когда речь зашла об активности СМИ там, где тема касается олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Тренер считает, что многие издания просто перегибают палку, «выливая» все новые и новые подробности болезни олимпийского чемпиона. И зачастую, как подметил Александр Жулин, никто не думает о том, что при этом происходит с родственниками фигуриста.

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