Анастасия Стоцкая официально развелась с мужем

Певица Анастасия Стоцкая и отец ее двоих детей, бизнесмен Сергей Абгарян, официально оформили развод.

Пара рассталась четыре года назад, но только два года спустя Анастасия Стоцкая объявила об этом публично. Теперь же стало известно, что брак расторгнут в суде. Случилось это событие 3 марта.

Заявление на развод подал Сергей Абгарян. Не исключено, что мужчина готовится вступить в новый брак и потому решил оформить все официально с Анастасией Стоцкой.

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