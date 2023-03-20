«Это древнее армянское имя»: Лиза Моряк и Сарик Андреасян раскрыли, как назвали свою дочь

К слову, дочери знаменитостей исполнился месяц.

«Еще у него колючая борода, но вчера я видела, как он меняет футболку, и поняла, откуда у меня волосы на спине. Мне уже ровно месяц! Кажется, я попала в хорошие руки. Вчера у меня была первая фотосессия, и я справилась!», – продолжил рассказ от имени дочери Сарик Андреасян.