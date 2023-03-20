«Такое не может происходить»: Джиган объяснил, почему больше не живет с семьей

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова. Фото: соцсети 

В последнее время звездная пара не на шутку заставила поволноваться поклонников.

Шоумен Джиган рассказал, почему живет не со своей женой Оксаной Самойловой. 

Напомним, не так давно Оксана Самойлова заявила, что ее муж живет отдельно. А до этого Джиган вел себя странно. Поклонники подумали, что из-за пагубных привычек исполнителя произошла ссора в звездной семье. После чего Джиган ушел из дома.

Однако у Джигана нашлась другая причина покинуть семью. Все дело в том, что артист пишет новый альбом. А его коллегам не нашлось места в огромном доме, где живет Самойлова с детьми.

«Я пишу альбом, а это очень шумно и много народа. Такое не может происходить в доме, где дети. Раньше еще получалось, а сейчас у нас четверо и уже никак не выходит создавать альбом дома. Мы снимаем дом, и он вроде большой, а места под студию нет», – признался артист в Super.ru.

Напомним, ранее Оксану Самойлову отвезли в больницу посреди ночи.

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