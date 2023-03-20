«Такое не может происходить»: Джиган объяснил, почему больше не живет с семьей

Шоумен Джиган рассказал, почему живет не со своей женой Оксаной Самойловой.
Напомним, не так давно Оксана Самойлова заявила, что ее муж живет отдельно. А до этого Джиган вел себя странно. Поклонники подумали, что из-за пагубных привычек исполнителя произошла ссора в звездной семье. После чего Джиган ушел из дома.
Однако у Джигана нашлась другая причина покинуть семью. Все дело в том, что артист пишет новый альбом. А его коллегам не нашлось места в огромном доме, где живет Самойлова с детьми.
«Я пишу альбом, а это очень шумно и много народа. Такое не может происходить в доме, где дети. Раньше еще получалось, а сейчас у нас четверо и уже никак не выходит создавать альбом дома. Мы снимаем дом, и он вроде большой, а места под студию нет», – признался артист в Super.ru.
Напомним, ранее Оксану Самойлову отвезли в больницу посреди ночи.