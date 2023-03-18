«Я не могу рассказать, что случилось»: Самойлова и Джиган больше не живут вместе

Оксана Самойлова в прошлом году сыграла пышную свадьбу с Джиганом. Они устроили пышный праздник, которого у пары не было 10 лет назад. Супруги в свое время просто расписались в ЗАГСе. За это время у них появились дети: Ариела, Лея, Майя и Давид. После рождения сына они пережили кризис и едва не развелись. Теперь спустя три года у них снова возникли проблемы в отношениях.
В начале года Джиган попал в психиатрическую клинику. В СМИ стали появляться кадры, на которых он предстал в не лучшем виде. Рэпер провел около месяца в закрытом учреждении. Самойлова не навещала его, что многих насторожило. А 18 марта она призналась, что больше не живет с мужем. Оксана намекнула, что грядет развод.
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«Отвечу в контексте того, что и так очевидно. Сейчас мы не живем вместе. А так он в Москве, с детьми видится регулярно. Я не могу рассказать, что случилось. Потому что это не только моя история, но думаю, со временем все и так прояснится. Хотим мы этого или нет», – заявила она.
Оксана Самойлова. Фото: соцсети звезды