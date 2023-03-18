«Я не могу рассказать, что случилось»: Самойлова и Джиган больше не живут вместе

В начале года Джиган попал в психиатрическую клинику. В СМИ стали появляться кадры, на которых он предстал в не лучшем виде. Рэпер провел около месяца в закрытом учреждении. Самойлова не навещала его, что многих насторожило. А 18 марта она призналась, что больше не живет с мужем. Оксана намекнула, что грядет развод.

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