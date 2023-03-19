«Если я сказал «нет»: Анастасия Решетова рассказала о характере командира у сына Тимати

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: соцсети 

Бизнесвумен поделилась кадрами из личного архива.

Среди последних публикаций личного микроблога модели Анастасии Решетовой появилась фотография, на которой запечатлен повзрослевший сын шоумена Тимати.

Примечательно, что Решетова рассказала о поведении своего наследника Ратмира Юнусова. В последнее время трехлетний сын Тимати и Решетовой стал проявлять свой бунтарский характер. Мальчик, несмотря на возраст, не боится возразить взрослым. Ратмир считает себя настоящим боссом. 

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Вот и своей маме Ратик, как ласково называют малыша родные, заявил:

«Мама, если я сказал «нет», то это значит, что ты никуда не идешь и сидишь дома».

Ратмир Юнусов. Фото: соцсети 

Решетова рассмеялась и была немного удивлена после таких заявлений.

 

Напомним, ранее Анастасия Решетова презентовала образ, где использовала украшение от бывшего и хиджаб.

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