«Колечко заметили? Подарок Тимати!»: Анастасия Решетова презентовала образ, где использовала украшение от бывшего и хиджаб

После принятия ислама модель Анастасия Решетова была в поиске удобного и красивого хиджаба. И она наконец нашла нужный религиозный атрибут.
К слову, пока Решетова хвасталась покупкой в своих социальных сетях, она засветила подарок от бывшего возлюбленного. Поклонники подметили, что Анастасия надела кольцо с желтым камнем. Это украшение когда-то дарил ей шоумен.
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«Наконец-то я нашла удобный хиджаб. Есть ли среди вас покрытые девушки?» — написала под свежими кадрами Решетова.
Анастасия Решетова в новом образе. Фото: соцсети
«Шикарная, очень вам подходит! Это прямо ваше!», «Как вам идет хиджаб!», «Носите чаще!», «Это же кольцо, которое Тимати дарил!», «Колечко заметили? Подарок Тимати!» — прокомментировали фото Анастасии ее поклонники.