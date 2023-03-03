«Колечко заметили? Подарок Тимати!»: Анастасия Решетова презентовала образ, где использовала украшение от бывшего и хиджаб

После принятия ислама модель Анастасия Решетова была в поиске удобного и красивого хиджаба. И она наконец нашла нужный религиозный атрибут.

К слову, пока Решетова хвасталась покупкой в своих социальных сетях, она засветила подарок от бывшего возлюбленного. Поклонники подметили, что Анастасия надела кольцо с желтым камнем. Это украшение когда-то дарил ей шоумен.

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