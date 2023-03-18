Никита Ефремов: «Меня все называют мажором, а я вспоминаю детство и думаю: «Блин, где мои «Мерседесы»?»

В новом интервью актер Никита Ефремов затронул тему того, является ли он «мажором» - сыном богатого и известного родителя, которому с детства все легко достается. Светлана Бондарчук в своем YouTube-шоу «Света вокруг света» отметила, что 34-летний сын Михаила Ефремова по характеру совсем не такой.

«Да у меня «Мерседесов»-то не было в детстве. Я все жду… Меня все называют мажором, а я вспоминаю детство и думаю: «Блин… Где мои «Мерседесы» и вся эта история?» - со смехом прокомментировал Никита.

«Самый большой «мажор» в моей жизни – это Константин Аркадьевич Райкин, у которого я учился. Про него тоже можно сказать, что родиться в семье Аркадия Исааковича Райкина на тот момент это же вообще выше некуда. И, как говорил Константин Аркадьевич, это работает ну первые три минуты. То есть, ты выходишь на сцену или в кадр, все думают: «О, это он!» А дальше тебе надо что-то предъявлять. Дальше на вкус и цвет – кому-то нравится, кому-то не нравится».