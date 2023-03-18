Шэрон Стоун заявила, что потеряла половину своих денег из-за краха американского банка

Вы наверняка слышали новость о том, что американские банки находятся под угрозой разорения. На днях, например, обанкротился достаточно известный в финансовых кругах Silicon Valley Bank. И кстати, одной из пострадавших в нынешнем экономическом кризисе США является знаменитая актриса Шэрон Стоун.

Вечером 16 марта она получила награду и выступила на мероприятии Женского фонда исследования рака. В благодарственной речи 65-летняя звезда «Основного инстинкта» неожиданно призналась, что потеряла половину своих денег.

Она призвала других щедро жертвовать на благотворительность и сослалась на собственные финансовые проблемы как на доказательство того, что даже разоренный человек готов помочь, - и это настоящее мужество.