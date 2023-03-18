Шэрон Стоун заявила, что потеряла половину своих денег из-за краха американского банка

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун. Фото: Global Look Press

При этом звезда все равно участвует в благотворительности.

Вы наверняка слышали новость о том, что американские банки находятся под угрозой разорения. На днях, например, обанкротился достаточно известный в финансовых кругах Silicon Valley Bank. И кстати, одной из пострадавших в нынешнем экономическом кризисе США является знаменитая актриса Шэрон Стоун.

Вечером 16 марта она получила награду и выступила на мероприятии Женского фонда исследования рака. В  благодарственной речи 65-летняя звезда «Основного инстинкта» неожиданно призналась, что потеряла половину своих денег.

Она призвала других щедро жертвовать на благотворительность и сослалась на собственные финансовые проблемы как на доказательство того, что даже разоренный человек готов помочь, - и это настоящее мужество.

«Я только что потеряла половину своих денег из-за этого банковского дела, но это не значит, что меня здесь нет», — цитирует актрису издание Page Six.

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Какое именно банковское дело больно ударило по ее карману, Шэрон уточнять не стала. Но ее речь прозвучала как раз на фоне горячо обсуждаемого в прессе краха SVB.

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