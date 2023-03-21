Звезды на пенсии: сколько получают Татьяна Васильева, Александр Збруев и Марк Варшавер

Артисты и на пенсии остаются артистами – продолжают играть, ставить спектакли, ездить на гастроли… Словом, зарабатывают на жизнь. На вопрос о пенсиях наши собеседники ответили по-разному.
Татьяна Васильева - народная артистка РФ
Татьяна Васильева. Фото: Global Look Press
- Татьяна Григорьевна, скажите, пожалуйста, какую пенсию от государства вы получаете и хватает ли вам этих денег?
- Ну, конечно, не хватает, странный вопрос. Пенсии никогда не хватало, а сейчас – тем более. У меня пенсия тридцать тысяч рублей.
- Это с надбавками?
- Не знаю, я не уточняла. Как может этих денег хватать на что-то? Если я только за квартиру плачу около 10 тысяч. Приходится работать, конечно. Вот и сейчас я на гастролях.
Александр Збруев - народный артист РСФСР
Александр Збруев. Фото: Global Look Press
- Александр Викторович, поделитесь с нашими читателями: какую пенсию вы получаете и устраивает ли вас ее размер?
- Размер пенсии, я думаю, никого не устраивает. Пенсия – она и есть пенсия… Поскольку я народный артист РСФСР и живу в Москве, моя пенсия сильно отличается от пенсия периферийных актеров, потому что мэр Москвы Сергей Собянин ввел надбавки для людей актерской профессии. Получаю на карточку, поэтому даже не знаю ее точного размера. Я ведь работаю. Думаю, для тех, кто не работает, размер их пенсии очень-очень важен, они знают его точно.
Марк Варшавер - директор театра «Ленком», заслуженный деятель искусств РФ
Марк Варшавер. Фото: Global Look Press
- Марк Борисович, как вы оцениваете размер своей пенсии – он достаточный, по-вашему?
- У меня пенсия – о-го-го! Двадцать пять тысяч рублей.
- А какие-то надбавки вы получаете?
- Нет, никаких надбавок у меня нет. Не заслужил, вероятно. Но я считаю, что это нормальная пенсия, на эти деньги вполне можно прожить.
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- А «собянинская» надбавка вас не коснулась?
- Меня – нет, к сожалению: только заслуженным и народным артистам полагается по 30 тысяч. А вот заслуженному деятелю искусств Марку Варшаверу – не полагается. Я работаю, живу на зарплату, а пенсию откладываю. Коплю на «черный день».