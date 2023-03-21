Звезды на пенсии: сколько получают Татьяна Васильева, Александр Збруев и Марк Варшавер

Татьяна Васильева. Фото: Global Look Press

Татьяна Васильева. Фото: Global Look Press

Тeleprogramma.pro обратилась с вопросом о пенсии к людям, чьи имена известны в нашей стране каждому: Татьяне Васильевой, Александру Збруеву и Марку Варшаверу.

Артисты и на пенсии остаются артистами – продолжают играть, ставить спектакли, ездить на гастроли… Словом, зарабатывают на жизнь. На вопрос о пенсиях наши собеседники ответили по-разному.

Татьяна Васильева - народная артистка РФ
 

Татьяна Васильева. Фото: Global Look Press

- Татьяна Григорьевна, скажите, пожалуйста, какую пенсию от государства вы получаете и хватает ли вам этих денег?

- Ну, конечно, не хватает, странный вопрос. Пенсии никогда не хватало, а сейчас – тем более. У меня пенсия тридцать тысяч рублей. 

- Это с надбавками?

- Не знаю, я не уточняла. Как может этих денег хватать на что-то? Если я только за квартиру плачу около 10 тысяч. Приходится работать, конечно. Вот и сейчас я на гастролях. 

Александр Збруев - народный артист РСФСР
 

Александр Збруев. Фото: Global Look Press

- Александр Викторович, поделитесь с нашими читателями: какую пенсию вы получаете и устраивает ли вас ее размер?

- Размер пенсии, я думаю, никого не устраивает. Пенсия – она и есть пенсия… Поскольку я народный артист РСФСР и живу в Москве, моя пенсия сильно отличается от пенсия периферийных актеров, потому что мэр Москвы Сергей Собянин ввел надбавки для людей актерской профессии. Получаю на карточку, поэтому даже не знаю ее точного размера. Я ведь работаю. Думаю, для тех, кто не работает, размер их пенсии очень-очень важен, они знают его точно. 

Марк Варшавер - директор театра «Ленком», заслуженный деятель искусств РФ
 

Марк Варшавер. Фото: Global Look Press

- Марк Борисович, как вы оцениваете размер своей пенсии – он достаточный, по-вашему?

- У меня пенсия – о-го-го! Двадцать пять тысяч рублей. 

- А какие-то надбавки вы получаете?

- Нет, никаких надбавок у меня нет. Не заслужил, вероятно. Но я считаю, что это нормальная пенсия, на эти деньги вполне можно прожить. 

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- А «собянинская» надбавка вас не коснулась?

- Меня – нет, к сожалению: только заслуженным и народным артистам полагается по 30 тысяч. А вот заслуженному деятелю искусств Марку Варшаверу – не полагается. Я работаю, живу на зарплату, а пенсию откладываю. Коплю на «черный день».
 

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