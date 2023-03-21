Звезды на пенсии: сколько получают Татьяна Васильева, Александр Збруев и Марк Варшавер

- Татьяна Григорьевна, скажите, пожалуйста, какую пенсию от государства вы получаете и хватает ли вам этих денег?

- Ну, конечно, не хватает, странный вопрос. Пенсии никогда не хватало, а сейчас – тем более. У меня пенсия тридцать тысяч рублей.

- Это с надбавками?

- Не знаю, я не уточняла. Как может этих денег хватать на что-то? Если я только за квартиру плачу около 10 тысяч. Приходится работать, конечно. Вот и сейчас я на гастролях.

Александр Збруев - народный артист РСФСР

