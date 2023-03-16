40-летняя Подольская в купальнике поплескалась в океане: сразила точеной фигурой

Наталья Подольская уже давно стала популярной исполнительницей. Она продолжает выпускать новые треки. Певица растит двоих детей: Артемия и Ивана. Во всем артистке помогает муж Владимир Пресняков. Они порой даже выступают на одной сцене. Но на днях звезда уехала отпуск без супруга, выбрав компанию подруг.
Вот уже несколько дней Наталья наслаждается теплой погодой в Дубае. Она красуется на пляже в ярких купальниках. В 40 лет певица следит за фигурой. На этот раз она устроила фотосессию на пляже. Артистка покрасовалась в смелом купальнике. Она оголила свои прелести и поплескалась в океане. Подольская повеселилась в воде.
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Поклонники поразились тому, в какой форме находится Наталья. Она опровергла сплетни, которые обвиняли ее в фотошопе, сняв видео. «Идеально», «Фигура прекрасная», «Ну неприлично такое красивое видео выставлять», «Всем бы смотреться в купальнике», — стали писать в Сети.