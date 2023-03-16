40-летняя Подольская в купальнике поплескалась в океане: сразила точеной фигурой

Вот уже несколько дней Наталья наслаждается теплой погодой в Дубае. Она красуется на пляже в ярких купальниках. В 40 лет певица следит за фигурой. На этот раз она устроила фотосессию на пляже. Артистка покрасовалась в смелом купальнике. Она оголила свои прелести и поплескалась в океане. Подольская повеселилась в воде.

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