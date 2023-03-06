«Толстая и жирная»: Анна Седокова ответила хейтерам, которые раскритиковали ее за внешний вид

Исполнительница Анна Седокова рассказала о буллинге в свою сторону.
Недавно артистка хвасталась результатами похудения. Но после появления Анны Седоковой в гостях у кондитера Рената Агзамова поклонники исполнительницы усомнились в заявлениях артистки.
Пиар-агент Седоковой сообщил исполнительнице, что в Сети обсуждают ее неидеальную фигуру.
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«Утром я прочла во всем интернете, что я толстая и жирная. Люди смеялись, удивлялись, радовались, комментировали. И первой моей стадией было отрицание. Я не такая! Но. Я такая. Я поправляюсь, я худею, я вечно борюсь с целлюлитом», – призналась Седокова.
Анна пожаловалась, что в 2023 году женщину продолжают унижать за ее внешний вид.