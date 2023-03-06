«Толстая и жирная»: Анна Седокова ответила хейтерам, которые раскритиковали ее за внешний вид

Исполнительница Анна Седокова рассказала о буллинге в свою сторону.

Недавно артистка хвасталась результатами похудения. Но после появления Анны Седоковой в гостях у кондитера Рената Агзамова поклонники исполнительницы усомнились в заявлениях артистки.

Пиар-агент Седоковой сообщил исполнительнице, что в Сети обсуждают ее неидеальную фигуру.

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