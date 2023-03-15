«С нетерпением ждем следующей главы»: Линдси Лохан впервые станет мамой

Звезда «Дрянных девчонок», 36-летняя Линдси Лохан беременна своим первым ребенком.
Актриса опубликовала в социальной сети фотографию детского комбинезончика с подписью: «Мы благословлены и взволнованы!», имея в виду себя и арабского финансиста Бадера Шаммаса, за которого вышла замуж в 2022 году.
«Мы очень рады прибытию нашего нового члена семьи и с нетерпением ждем следующей главы нашей жизни!» — цитирует радостное заявление Линдси издание TMZ.
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Напомним, у актрисы была бурная молодость со множеством эксцентричных романов. В 2016-17 годах она встречалась с российским миллионером из Лондона Егором Тарабасовым и рассталась с ним со скандалом. Также у Лохан был тяжелый период алкоголизма и наркозависимости, из-за которых звезда потеряла несколько ролей. Но теперь ее жизнь переходит на светлую сторону.