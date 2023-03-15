«С нетерпением ждем следующей главы»: Линдси Лохан впервые станет мамой

Напомним, у актрисы была бурная молодость со множеством эксцентричных романов. В 2016-17 годах она встречалась с российским миллионером из Лондона Егором Тарабасовым и рассталась с ним со скандалом. Также у Лохан был тяжелый период алкоголизма и наркозависимости, из-за которых звезда потеряла несколько ролей. Но теперь ее жизнь переходит на светлую сторону.