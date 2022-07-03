Линдси Лохан вышла замуж за бойфренда-финансиста

2 июля звезда американских комедий Линдси Лохан отметила день рождения – ей исполнилось 36 лет. Новый год своей жизни актриса встретила в статусе замужней женщины. Она связала себя узами брака со своим бойфрендом, финансистом из Кувейта Бадером Шаммасом, с которым встречалась два года.

Церемония бракосочетания прошла без лишних гостей, всего за несколько часов до дня рождения звезды.

«Я самая счастливая женщина в мире. Он нашел меня и знал, что я хочу найти счастье и благодать одновременно. Я в шоке, что это мой муж. Моя жизнь и мое все. Каждая женщина должна чувствовать это каждый день», - написала Линдси в социальной сети вечером 1 июля.

Новость о замужестве актрисы изданию Page Six официально подтвердил ее представитель. Сообщается, что Шаммас не медийный человек, и Лохан с ним очень счастлива.

Добавим, что пара познакомилась в Дубае. Бизнесмен сделал предложение артистке еще в ноябре 2021 года, подарив кольцо с массивным бриллиантом от Harry Winston.

Это первый брак Лохан. Ранее у нее было несколько громких романов, в том числе и с российским миллионером Егором Тарабасовым.

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