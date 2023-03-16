Роза Сябитова и Людмила Поргина о размерах пенсий и за что бывает обидно

Даже самый известные люди, достигнув определенного возраста, порой вынуждены жить на пенсию. Роза Сябитова и Людмила Поргина рассказали, какую сумму им платит государство и на что хватает этих денег.
Роза Сябитова: «Сколько дает государство – за то и спасибо!»
Роза Сябитова. Фото: соцсети
- Расскажите, пожалуйста, Роза Раифовна, какую пенсию от государства вы получаете?
- Сейчас мне немного повысили пенсию, я получаю 15 с чем-то тысяч в месяц.
- Довольны ли ее размером?
- Знаете, я никогда не рассчитывала на пенсию. Я вспоминаю слова своей любимой бабушки, которая всегда говорила: думать о пенсии нужно с момента получения первой зарплаты. Я всегда руководствовалась этим советом, и все время работала и продолжаю работать, а пенсию откладываю. А по поводу ее размера… Сколько положено – столько положено, у меня нет никаких претензий.
- То есть вам не положены какие-то надбавки к пенсии?
- Я не народная артистка, чтобы получать надбавку. Сколько дает государство – за то и спасибо, я всему радуюсь. Рассчитываю только на себя и своих детей: у нас дружная семья, дети получили хорошее образование, у меня есть хорошая работа, есть бизнес. То есть, образно говоря, все яйца я раскладывала по разным корзинам. Единственное, о чем мечтаю, - чтобы как можно дольше сохранить здоровье.
Людмила Поргина: «Очень хорошая поддержка для актеров»
Фото: Global Look Press
- Людмила Андреевна, поделитесь, большую ли пенсию вы получаете? Устраивает вас ее размер?
- Конечно, меня устраивает размер моей пенсии, потому что только в Москве актеры высшей категории получают пенсию в размере 53-56 тысяч рублей. То есть помимо обычной пенсии мы получаем еще добавку от мэра, и это замечательно. Это очень хорошая поддержка для многих актеров. К сожалению, в других регионах, даже в Петербурге, такой добавки актеры не получают. Очень обидно за них.
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- Вам хватает этих денег?
- Конечно же, не хватает, но ведь я еще работаю в театре, снимаюсь на телевидении, так что в целом получается немало.