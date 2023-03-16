Роза Сябитова и Людмила Поргина о размерах пенсий и за что бывает обидно

- Расскажите, пожалуйста, Роза Раифовна, какую пенсию от государства вы получаете?

- Сейчас мне немного повысили пенсию, я получаю 15 с чем-то тысяч в месяц.

- Довольны ли ее размером?

- Знаете, я никогда не рассчитывала на пенсию. Я вспоминаю слова своей любимой бабушки, которая всегда говорила: думать о пенсии нужно с момента получения первой зарплаты. Я всегда руководствовалась этим советом, и все время работала и продолжаю работать, а пенсию откладываю. А по поводу ее размера… Сколько положено – столько положено, у меня нет никаких претензий.

- То есть вам не положены какие-то надбавки к пенсии?

- Я не народная артистка, чтобы получать надбавку. Сколько дает государство – за то и спасибо, я всему радуюсь. Рассчитываю только на себя и своих детей: у нас дружная семья, дети получили хорошее образование, у меня есть хорошая работа, есть бизнес. То есть, образно говоря, все яйца я раскладывала по разным корзинам. Единственное, о чем мечтаю, - чтобы как можно дольше сохранить здоровье.

Людмила Поргина: «Очень хорошая поддержка для актеров»

