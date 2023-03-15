«Потеряла связь с реальностью»: Рудковская высказалась о намерении Джоли поговорить с новой девушкой Питта

Жена фигуриста Евгения Плющенко — Яна Рудковская — прокомментировала скандал с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом.

Рудковская не понимает, как зарубежная актриса поговорит с новой пассией своего бывшего мужа. По мнению Яны Рудковской, Анджелина Джоли проявляет бестактность в желании рассказать вице-президенту ювелирного дома Anita Ko Jewelry Инес де Рамон, почему ей не стоит общаться с бойфрендом Брэдом Питтом.

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