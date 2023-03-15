«Потеряла связь с реальностью»: Рудковская высказалась о намерении Джоли поговорить с новой девушкой Питта

Жена фигуриста Евгения Плющенко — Яна Рудковская — прокомментировала скандал с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом.
Рудковская не понимает, как зарубежная актриса поговорит с новой пассией своего бывшего мужа. По мнению Яны Рудковской, Анджелина Джоли проявляет бестактность в желании рассказать вице-президенту ювелирного дома Anita Ko Jewelry Инес де Рамон, почему ей не стоит общаться с бойфрендом Брэдом Питтом.
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«Понимаю, что Джоли есть Джоли, но она как-то потеряла связь с реальностью, по-моему. Ладно если бы она хотела познакомиться с женщиной, которая потенциально будет общаться с ее детьми. Но ведь речь о другом, она реально хочет прийти к новой женщине своего бывшего и рассказывать ей, что с ним нельзя иметь дел! Видимо, бесконечных интервью и заявлений о том, какой Питт плохой, было недостаточно», — заявила в своем микроблоге Рудковская.
Напомним, ранее Яна Рудковская рассказала, во сколько ей обходился Дима Билан в начале карьеры.