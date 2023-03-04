«По 1,5-2 миллиона долларов стоило шоу»: Яна Рудковская рассказала, во сколько ей обходился Дима Билан в начале карьеры

Яна Рудковская и Дима Билан

Яна Рудковская и Дима Билан. Фото: соцсети 

До сотрудничества с женой Евгения Плющенко артист работал с Юрием Айзеншписом.

Звездный продюсер Яна Рудковская поделилась подробностями, связанными с работой с Димой Биланом.

Жена фигуриста Евгения Плющенко отметила, что в начале карьеры певца они вкладывали  крупные суммы денег в шоу Димы Билана. И концерты не всегда окупались. Хорошие «плоды» Дима Билан принес Яне Рудковской позже.

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Однако Рудковская не расстраивается из-за этого. Она понимала, что постепенно превратит Билана в поп-звезду и получит больше, чем вложила.

«В начале пути мы с Димой вкладывали в себя, в собственное имя. Когда у тебя крутые концерты  это статус артиста. Иногда по 1,5-2 миллиона долларов стоило шоу. А выручка была примерно такая же или меньше», – призналась Рудковская 

«Но потом все эти дивиденды вернулись. Я всегда мало проигрываю», – добавила Рудковская в беседе с 5-tv.ru.

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