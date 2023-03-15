«Я с тобой!»: Лерчек рассказала о смерти близкого человека

Лерчек

Лерчек. Фото: соцсети 

Богатая блогерша опубликовала снимок с родильницей, которая тоже переживает утрату.

Среди последних публикаций бизнесвумен Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, появилась фотография с ее мамой. Знаменитость и ее родительница плакали.

Оказалось, у Чекалиной умерла бабушка. В прошлом году у знаменитости не стало дедушки. И теперь Лерчек и ее мама похоронили родственницу.

«Моя сильная, ты справишься! Я с тобой!» — обратилась к своей родительнице Чекалина. 

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«Спасибо вам за чудесное детство, за самую вкусную клубнику и самые теплые объятия. Спасибо, мой любимый дедушка, что грел мне тряпочки чугунным утюгом, чтобы у меня не болел живот. И спасибо тебе, бабулечка, что учила меня торговать луком на рынке. Пусть земля вам будет пухом», — рассказала Лерчек в личном микроблоге.

Лерчек с мамой. Фото: соцсети 

Напомним, ранее звездный адвокат прокомментировал дело Лерчек, связанное с многомиллионным долгом. 

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