«Адвокаты могут развалить это дело»: Добровинский – о проблеме блогера Лерчека с многомиллионным долгом

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, попала под внимание правоохранителей. В ее доме прошел обыск, сообщает Мk.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ее, а также мужа Валерии Чекалиной Артема Чекалина следственные органы подозревают в уклонении от уплаты налогов на 300 миллионов рублей. За это им может грозить тюремный срок.

Блогерша имеет собственный бренд косметики, но больше всего она зарабатывала на фитнес-марафонах. По данным следствия, Лерчек хитрила с налогами, выплачивая при помощи родственников-подельников их по упрощенной системе в то время, как должна была отдавать государству НДС и НДФЛ по стандартной схеме. Знаменитость раздробила свой бизнес и таким образом хотела незаконно сэкономить свои миллионы, оставшись незамеченной от проверяющих органов.

Адвокат Александр Добровинский в беседе с сайтом Teleprogramma.pro поделился мнением, что Лерчеку при хорошем юридическом сопровождении может повезти. Но не исключено, что она сядет за решетку в компании своего мужа лет на шесть.

Добровинский предположил, что в данном деле обвинение будет строиться на уклонении от уплаты налогов с пособничеством группы лиц по предварительному сговору.