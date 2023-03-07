«Адвокаты могут развалить это дело»: Добровинский – о проблеме блогера Лерчека с многомиллионным долгом

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, попала под внимание правоохранителей. В ее доме прошел обыск, сообщает Мk.ru.
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Ее, а также мужа Валерии Чекалиной Артема Чекалина следственные органы подозревают в уклонении от уплаты налогов на 300 миллионов рублей. За это им может грозить тюремный срок.
Блогерша имеет собственный бренд косметики, но больше всего она зарабатывала на фитнес-марафонах. По данным следствия, Лерчек хитрила с налогами, выплачивая при помощи родственников-подельников их по упрощенной системе в то время, как должна была отдавать государству НДС и НДФЛ по стандартной схеме. Знаменитость раздробила свой бизнес и таким образом хотела незаконно сэкономить свои миллионы, оставшись незамеченной от проверяющих органов.
Адвокат Александр Добровинский в беседе с сайтом Teleprogramma.pro поделился мнением, что Лерчеку при хорошем юридическом сопровождении может повезти. Но не исключено, что она сядет за решетку в компании своего мужа лет на шесть.
Добровинский предположил, что в данном деле обвинение будет строиться на уклонении от уплаты налогов с пособничеством группы лиц по предварительному сговору.
«Тут сроки могут быть разные, например, "лидеру" этой группы и идейному вдохновителю может грозить до 6 лет лишения свободы.
Дальше, конечно, надо смотреть на дело, чтобы понять, как они могут выпутаться, но в целом налоговое дело в нашей стране очень интересно развивается.
Хорошие адвокаты могут развалить это дело, но налоговики часто продавливают в суде свою позицию, и суды идут на то, чтобы услышать, скорее, налоговиков, чем адвокатов.
У меня, конечно, есть свои секреты в таких ситуациях, но знаю, что многие коллеги от этого страдают.
Предполагаю, что в данном деле обвинение будет строиться на уклонении от уплаты налогов с пособничеством группы лиц или группой лиц по, так называемому, предварительному сговору», - прокомментировал Тeleprogramma.pro адвокат Александр Добровинский