Екатерина Климова взбудоражила поклонников развратным платьем: больше похоже на исподнее

Звезда театра и кино Екатерина Климова в свои 45 лет продолжает сражать поклонников своей красотой. Выглядит она потрясающе, и это признают практически все неравнодушные к актрисе подписчики. Сама она знает свои достоинства и выгодно их подчеркивает. И в жизни, и на сцене она всегда привлекает повышенное внимание.

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В спектакле «Мастер и Маргарита» Климова появляется на сцене в развратном наряде. Черное платье из тонкого прозрачного кружева актриса, оказывается, сшила своими руками. И показала его подписчикам во время подготовки к пьесе.

Наряд с откровенным декольте, открытым животом взбудоражил публику - он больше похож на нижнее белье. Люди захотели увидеть актрису в нем. Но такое зрелище доступно лишь счастливчикам, которые приходят на спектакль с Климовой.