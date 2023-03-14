Вот как выглядит тайный муж Аделины Сотниковой: фигуристка перестала скрывать личную жизнь

26-летняя Аделина Сотникова раскрыла, наконец, личность отца своего ребенка. Она стала мамой в октябре прошлого года, но от кого родила, до сих пор было тайной. Поползли даже слухи, что мужа у олимпийской чемпионки нет, родила для себя.
В интервью Лилии Абрамовой в проекте «Откровенно с Татаркой» на YouTube Сотникова разоткровенничалась о личном, раскрыла пол и имя ребенка, а также показала мужа. Вернее, отца своего сына Адриана – с возлюбленным они пока не сыграли свадьбу.
Дмитрий Попко. Кадр из YouTube-шоу "Откровенно с Татаркой"
Оказалось, что жених Сотниковой – это теннисист Дмитрий Попко, выступающий на международной арене за Казахстан. Ему 26 лет, и он, судя по рассказам Сотниковой, практически живет в США, и видятся они не так часто.
Аделина Сотникова и Дмитрий Попко на YouTube-шоу "Откровенно с Татаркой". Кадр из шоу