Кудрявцева показала лицо без косметики: «Еще и зуб передний вылетел! Наслаждайтесь»

Кудрявцева показала лицо без косметики: «Еще и зуб передний вылетел! Наслаждайтесь»

Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Ведущая программы «Секрет на миллион» на НТВ показала себя без прикрас.

Лера Кудрявцева, как и певица Лолита Милявская, женщина без комплексов. Ведущая программы «Звезды сошлись» на НТВ совершенно не стесняется своего внешнего вида, даже если она выглядит непрезентабельно — уставшей, заспанной. Не боится звездная блондинка появиться в кадре и без макияжа.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Вместе с молодым мужем 51-летняя Лера Кудрявцева воспитывает дочку Машу. Кстати, возлюбленный телеведущей, хоккеист Игорь Макаров, моложе своей жены на 16 лет.

Лера Кудрявцева показала себя без макияжа. Фото: личный архив

«Вы и дома всегда с макияжем?» — ехидничали фанаты.

«Я дома всегда без макияжа, а вот здесь еще и зуб передний вылетел! Наслаждайтесь», — заткнула поклонников телеведущая.

Читайте также