Кудрявцева показала лицо без косметики: «Еще и зуб передний вылетел! Наслаждайтесь»

Лера Кудрявцева, как и певица Лолита Милявская, женщина без комплексов. Ведущая программы «Звезды сошлись» на НТВ совершенно не стесняется своего внешнего вида, даже если она выглядит непрезентабельно — уставшей, заспанной. Не боится звездная блондинка появиться в кадре и без макияжа.

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Вместе с молодым мужем 51-летняя Лера Кудрявцева воспитывает дочку Машу. Кстати, возлюбленный телеведущей, хоккеист Игорь Макаров, моложе своей жены на 16 лет.