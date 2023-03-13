Кудрявцева показала лицо без косметики: «Еще и зуб передний вылетел! Наслаждайтесь»

Лера Кудрявцева, как и певица Лолита Милявская, женщина без комплексов. Ведущая программы «Звезды сошлись» на НТВ совершенно не стесняется своего внешнего вида, даже если она выглядит непрезентабельно — уставшей, заспанной. Не боится звездная блондинка появиться в кадре и без макияжа.
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Вместе с молодым мужем 51-летняя Лера Кудрявцева воспитывает дочку Машу. Кстати, возлюбленный телеведущей, хоккеист Игорь Макаров, моложе своей жены на 16 лет.
Лера Кудрявцева показала себя без макияжа. Фото: личный архив
«Вы и дома всегда с макияжем?» — ехидничали фанаты.
«Я дома всегда без макияжа, а вот здесь еще и зуб передний вылетел! Наслаждайтесь», — заткнула поклонников телеведущая.