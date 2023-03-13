«Боль... горе! Фигуриста ноги кормят»: что известно о состоянии Костомарова — последние новости на 13 марта

Роман Костомаров проходит лечение в Коммунарке. Долгое время новости о состоянии олимпийского чемпиона вызывали тревогу у его многочисленных фанатов. Сначала стало известно, что фигурист перенес ампутацию стоп. Причем сообщалось, что согласие на операцию он дал сам. Причиной для радикальных мер стал сепсис и последующая гангрена. Также поступала информация, что медики наблюдают и за кистями рук спортсмена на фоне некроза тканей.

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Согласно последним данным в состоянии Романа Костомарова наблюдается положительная динамика. Источник близкий к ситуации поделился информацией о том, что речь идет об улучшении всех показателей. Поклонники желают олимпийскому чемпиону скорейшего выздоровления.