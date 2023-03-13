«Боль... горе! Фигуриста ноги кормят»: что известно о состоянии Костомарова — последние новости на 13 марта

«Боль... горе! Фигуриста ноги кормят»: что известно о состоянии Костомарова - последние новости на 13 марта

Роман Костомаров. Фото: Global Look Press

Фигурист находился в медикаментозной коме на ИВЛ.

Роман Костомаров проходит лечение в Коммунарке. Долгое время новости о состоянии олимпийского чемпиона вызывали тревогу у его многочисленных фанатов. Сначала стало известно, что фигурист перенес ампутацию стоп. Причем сообщалось, что согласие на операцию он дал сам. Причиной для радикальных мер стал сепсис и последующая гангрена. Также поступала информация, что медики наблюдают и за кистями рук спортсмена на фоне некроза тканей.

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Согласно последним данным в состоянии Романа Костомарова наблюдается положительная динамика. Источник близкий к ситуации поделился информацией о том, что речь идет об улучшении всех показателей. Поклонники желают олимпийскому чемпиону скорейшего выздоровления.

«И все-таки какая это боль... горе! Фигуриста ноги кормят», «Он сильный! Мы верим, что справится со всем! Такое испытание! Надо выстоять», «Главное — живи!», «Слезы на глазах, переживаем за него!», «Здоровья чемпиону!» — пишут пользователи Сети.

По материалам Sport24

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