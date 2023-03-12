«Ужасный образ»: Настю Ивлееву раскритиковали из-за фото с откровенным декольте

Среди последних фотографий телеведущей Насти Ивлеевой появились те, что разочаровали поклонников знаменитости.

Фолловеры Ивлеевой заметили, что Настя в последнее время отошла от своего обычного образа «Настюшки-опасность» и стала больше оголяться. При этом откровенные аутфиты не отличаются вкусом и выглядят вульгарно. Об этом подписчики сообщили самой Ивлеевой.

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Недавно Настя позировала в образе куклы Долли версии 18+. Кудри и корсет с декольте не впечатлили поклонников Ивлеевой.