«Ужасный образ»: Настю Ивлееву раскритиковали из-за фото с откровенным декольте

Среди последних фотографий телеведущей Насти Ивлеевой появились те, что разочаровали поклонников знаменитости.
Фолловеры Ивлеевой заметили, что Настя в последнее время отошла от своего обычного образа «Настюшки-опасность» и стала больше оголяться. При этом откровенные аутфиты не отличаются вкусом и выглядят вульгарно. Об этом подписчики сообщили самой Ивлеевой.
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Недавно Настя позировала в образе куклы Долли версии 18+. Кудри и корсет с декольте не впечатлили поклонников Ивлеевой.
Настя Ивлеева с декольте. Фото: соцсети
«Вроде нормальная была», «Настя, что с тобой?», «Как так вышло?», «Настя, ты серьезно?», «Все пошлее и пошлее», «Ужасный образ», – написали фолловеры Ивлеевой в комментариях под фото.
Напомним, ранее Настя Ивлеева стала выпрашивать подарки у поклонников.