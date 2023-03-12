Ольга Бузова похвасталась бесконечными ногами в платье со смелым разрезом

Среди последних публикаций личного микроблога артистки Ольги Бузовой появилась фотография знаменитости в длинном черном платье с вырезом.
Бузова не стала скрывать длинные ножки. Телеведущая закинула одну ногу на другую и продемонстрировала обворожительные бедра.
Помимо элегантного платья, на Оле были переливающиеся туфли. Ольга собрала волосы в низкий пучок и подчеркнула губы алой помадой.
«Сегодня мне посчастливилось посетить постановку «Большая любовь» при участии Государственного Кремлевского оркестра. Звезды оперы и балета на большой сцене сегодня выступали для нас», – отметила Бузова.
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«Я просто очутилась в какой-то сказке. Моим глазам и ушам было очень красиво», – добавила Бузова в своем микроблоге.
Ольга Бузова в соблазнительном наряде. Фото: соцсети
Напомним, ранее другая артистка Анна Седокова в силуэтном платье подчеркнула сочные формы.