Ольга Бузова похвасталась бесконечными ногами в платье со смелым разрезом

Среди последних публикаций личного микроблога артистки Ольги Бузовой появилась фотография знаменитости в длинном черном платье с вырезом.

Бузова не стала скрывать длинные ножки. Телеведущая закинула одну ногу на другую и продемонстрировала обворожительные бедра.

Помимо элегантного платья, на Оле были переливающиеся туфли. Ольга собрала волосы в низкий пучок и подчеркнула губы алой помадой.

«Сегодня мне посчастливилось посетить постановку «Большая любовь» при участии Государственного Кремлевского оркестра. Звезды оперы и балета на большой сцене сегодня выступали для нас», – отметила Бузова.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».