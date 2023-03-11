Незабываемые выпуклости: Анна Седокова в силуэтном платье подчеркнула сочные формы

Артистка Анна Седокова разместила в личном микроблоге кадры, на которых она позировала в приталенном платье. Примечательно, что знаменитость не смогла скрыть свое соблазнительное тело.
Седокова обладает выдающимися форами. Несмотря на постоянный хейт из-за внешнего вида и лишнего веса, Седокова не стесняется своей фигуры.
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Напомним, ранее Анна Седокова ответила хейтерам, которые раскритиковали ее за внешний вид.
Среди недавних публикаций личного микроблога Анны Седоковой появилась публикация, на которой исполнительница похвасталась сочными формами в асимметричном платье цвета ночи.
Седокова собрала волосы в высокий хвост и нарисовала стрелки на глазах. А платье с разрезом эффектно облегало пышные бедра певицы.
Анна Седокова в силуэтном платье. Фото: соцсети
Напомним, ранее Анна Седокова показала сочные формы в микрокупальнике.